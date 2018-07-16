В Україні створили оперативну групу з підвищення ефективності роботи УЗ

Починаючи з червня ситуація з вантажоперевезеннями на "Укрзалізниці" погіршилася.

Представники "Укрзалізниці", гірничо-металургійного та енергетичного комплексів створили постійно діючу оперативну групу, яка буде займатися питанням підвищення ефективності роботи залізниці.

Про це виданню Мінпром повідомив президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Зокрема він розповів, що рішення про створення групи було прийнято позаминулого тижня, а її перше засідання пройшло минулої середи, 4 липня.

О. Каленков зазначив, що на засіданнях будуть обговорюватись як стратегічні питання роботи залізниці, зокрема проблема дефіциту тяги, так і операційні, щодо ж/д сполучення ділянками доріг у напрямку Маріуполя, західними переходами, браку вагонів і т. д. "На кожне з цих питань "Укрзалізниця" взялася розробити план виходу з проблемної ситуації. Ми визначаємо для себе ряд показників, які ми будемо відслідковувати разом з "Укрзалізницею", - повідомив він.

"Група починає свою діяльність на гарній платформі, - зазначив О. Каленков. - Ми будемо просити "Укрзалізницю" ділитися своїми показниками, а в свою чергу надамо залізниці свої плани та цифри. У нас має бути розуміння, що в "Укрзалізниці" змінюється на краще, і що можна зробити як з боку залізниці, так і з нашого боку для підвищення операційної ефективності".

Як повідомлялося, починаючи з червня місяця ситуація з вантажоперевезеннями на "Укрзалізниці" погіршилася. Зокрема кількість поїздів у напрямку Маріуполя по лінії Комиш-Зоря – Волноваха знизилася з 21,3 пар поїздів у березні до 19,3 пар у червні. При цьому знизилася і кількість вагонів у кожному складі в середньому на 7 одиниць. Основною причиною неповного комплектування складів ЗМІ називали незадовільний стан тепловозів депо Волноваха та Пологи. В результаті Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча в червні був змушений знизити обсяги виробництва чавуну на 25 тис. тонн.

В кінці минулого місяця проблеми з нестачею тягового рухомого складу "Укрзалізниці" призвели до масових простоїв вантажних вагонів. На цей раз позбавленими руху виявилися вагони з вугіллям на адресу теплоелектростанцій. Причому найбільш критична ситуація з рухомим складом склалася на Львівській залізниці, де з 44 електровозів працювали не більше 27-28 машин. Також залізниці щодня не вистачало 18-24 магістральних тепловозів.