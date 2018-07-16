4G нічого не загрожує: українські мобільні оператори розповіли про наслідки санкцій проти ZTE

За словами учасників ринку, вони співпрацюють з альтернативними виробниками обладнання для підтримки мережі.

Тимчасове застосування санкцій проти другого за величиною китайського виробника телекомунікаційного устаткування і мобільних телефонів ZTE не позначиться на розширенні мережі мобільного інтернету четвертого покоління в Україні.

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Про це в коментарі УНІАН повідомили в прес-службах мобільних операторів "Київстар", "Vodafone Україна" і Lifecell.

На даний момент у "Київстар" є найбільша кількість базових станцій виробництва ZTE – 7588. Однак, як повідомили в компанії, оператор налагодив співпрацю з альтернативними виробниками для забезпечення на території України зв'язку четвертого покоління.

"Київстар співпрацює з альтернативними вендорами для розгортання в Україні 4G-мережі і, як ви могли очікувати, у компанії є резервні плани на випадок різних обставин. При запуску послуги на нових територіях ми ретельно проводимо технічні тести і отримуємо всі необхідні дозволи, щоб забезпечити кращу якість для наших клієнтів", - повідомили в компанії "Київстар", додавши, що компанія діє в повній відповідності з обмежувальним приписом США щодо ZTE.

У компанії "Vodafone Україна" поінформували, що на даний момент жодних змін в роботі оператора з вендорами не передбачається, а "будь-які питання співпраці будуть вирішуватися в рамках тендерів". Загалом оператор використовує 3681 базову станцію китайського виробника для розгортання 2G, 3G і 4G-мережі.

У Lifecell повідомили, що компанія зовсім не має обладнання виробництва ZTE, тому абоненти не відчують жодних затримок при розгортанні послуги 4G.

"Абоненти "lifecell" не відчують затримок при розгортанні якісної 4.5 G-мережі. Санкції США відносно компанії ZTE, які забороняють закупівлю цим вендором продукції американських технологічних компаній, не впливають на розгортання мережі оператора. Ми підтверджуємо, що всі необхідні роботи з розгортання 4.5 G-мережі пройдуть без відхилень від плану, оскільки для розгортання мережі нового покоління оператор використовує обладнання інших глобальних вендорів", - запевнили в компанії.

Як зазначили в Lifecell, надалі співпраця з китайською компанією також не передбачається.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2018 року влада США заборонила американським компаніям продавати китайської ZTE Corporation телекомунікаційне обладнання у зв'язку з підозрою, що ZTE нелегально поставляє його до Ірану і КНДР. Китайська компанія назвала це рішення несправедливим і обіцяла усіма юридичними методами відстоювати свої законні права.

Пізніше стало відомо, що влада США та Китаю домовилися про вирішення ситуації навколо ZTE, яка виявилася на межі краху після того, як США заборонили американським компаніям співпрацювати з нею. В рамках угоди заборону буде знято, однак ZTE виплатить штраф і змінить частину свого менеджменту.

В деяких українських ЗМІ з'явилася інформація про плани мобільних операторів замінити існуючі базові станції виробництва ZTE на обладнання інших виробників, так як обладнання китайської компанії без підтримки американських вендорів може стати марним активом. Таким чином, покриття території мережею 3G і 4G України опинилося під загрозою. Як стало відомо наприкінці минулого тижня, Департамент торгівлі США скасував заборону на співпрацю американських компаній з ZTE.