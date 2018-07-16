Столичні маршрутки слідом за метро почали підвищувати вартість проїзду

Новий тариф запровадили на деяких маршрутах, які виявилися дешевшими, ніж тролейбуси та трамваї після підняття тарифів.

Після подорожчання проїзду в громадському транспорті до 8 гривень за поїздку, у деяких київських маршрутках також підняли ціни.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

Новий тариф запровадили на деяких маршрутах, які виявилися дешевше, ніж тролейбуси і трамваї після підняття тарифів.

Наприклад, на маршруті № 442 (тариф підвищено з 5 до 7 гривень, на №442-д - з 6 до 7 гривень.

Також з 7 до 8 гривень зросла ціна за проїзд у маршрутці № 416. Там пояснили підвищення "подорожчанням паливно-мастильних матеріалів".

До 8 гривень збільшили проїзд в маршрутках № 433 та 472.

З 14 липня разова поїздка в метро, тролейбусі, трамваї, комунальному автобусі, на фунікулері і у міській електричці коштує 8 гривень. При купівлі місячних проїзних проїзд коштує від 6,50 гривні.

Нагадаємо, що раніше з'явилися фото, як юрби киян йдуть поповнювати карти за старими цінами в останній день перед подорожчанням метро з 14 липня.