Кількість рейсів поїзда Харків - Ужгород на свята збільшили удвічі

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у період новорічних і різдвяних свят удвічі збільшила частоту рейсів поїзда № 225/226 Харків - Ужгород.

У прес-службі відомства УНІАН повідомили, що з 29 листопада поїзд курсує за заданим маршрутом через день, а з 24 грудня і до 12 січня поїзд курсуватиме щодня.

Згідно з повідомленням, поїзд № 225/226 курсуватиме щоденно з Харкова з 24 грудня і до 10 січня. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме щодня з 26 грудня і до 12 січня.

«У всі інші дні поїзд № 225/226 Харків - Ужгород - Харків курсуватиме за встановленим графіком - у непарні числа з Харкова та у парні з Ужгорода», - уточнили в прес-службі.

Так, поїзд відправляється з Харкова о 23:07 і прибуває до Ужгорода о 03:55. У зворотному напрямку поїзд відправляється об 11:17 і прибуває до Харкова о 14:30.

Читайте також"Укрзалізниця" почала продаж квитків на додаткові поїзди до новорічних свят«Скористатися поїздом зможуть також жителі Сум, Конотопа, Львова, Києва, Козятина, Вінниці, Жмеринки, Хмельницького, Тернополя та інших міст, через які проїжджатиме зазначений поїзд», - наголосила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" на період новорічних і різдвяних свят призначила низку додаткових поїздів, що з'єднують столицю з Ужгородом, Івано-Франківськом, Кам'янець-Подільським, Миколаєвом, Одесою, Вінницею.

"Укрзалізниця" на зимові свята готова забезпечити перевезення близько 1,4 млн пасажирів у поїздах далекого прямування у найпопулярніших напрямках.