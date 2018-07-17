На відкритті авіасалону у Фарнборо укладені угоди на $46,4 мільярда

Ця сума вдвічі перевищує показники авіасалону 2016 року, коли були підписані контракти на $23 млрд.

Учасники міжнародного авіакосмічного авіасалону в британському Фарнборо в день його відкриття, 16 липня, уклали угоди на $46,4 млрд.

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Ця сума, як повідомляють організатори заходу, вдвічі перевищує показники авіасалону 2016 року, коли були підписані контракти на $23 млрд.

Всього в день відкриття Фарнборо-2018 були оформлені замовлення 311 цивільних літаків.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2017 року оргкомітет Фарнборо Росії заборонив виставляти продукцію оборонного призначення.