На відкритті авіасалону у Фарнборо укладені угоди на $46,4 мільярда
09:13, 17 липня 2018Транспорт/Зв'язок
403 0
Ця сума вдвічі перевищує показники авіасалону 2016 року, коли були підписані контракти на $23 млрд.
Ілюстрація \ REUTERS
Учасники міжнародного авіакосмічного авіасалону в британському Фарнборо в день його відкриття, 16 липня, уклали угоди на $46,4 млрд.
Читайте такожУ мережі з'явилося відео польоту українського Ан-178 на авіасалоні в Лондоні
Ця сума, як повідомляють організатори заходу, вдвічі перевищує показники авіасалону 2016 року, коли були підписані контракти на $23 млрд.
Всього в день відкриття Фарнборо-2018 були оформлені замовлення 311 цивільних літаків.
Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2017 року оргкомітет Фарнборо Росії заборонив виставляти продукцію оборонного призначення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter