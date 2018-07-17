Український АН-178 здійснив демонстраційний політ в небі Великобританії (відео)
Український багатоцільовий військово-транспортний літак ДП "Антонов" Ан-178 здійснив демонстраційний політ на міжнародному авіакосмічному салоні Farnborough Airshow, що стартував у Великобританії.
Відповідне відео було опубліковано на сторінці Укроборонпрому в Facebook.
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Крім Ан-178, фахівці та відвідувачі української експозиції на Farnborough зможуть ознайомитися з перспективними проектами авіапрому України — військово-транспортних Ан-188, а також морським патрульним літаком Ан-148МП.
Farnborough Airshow-2018 - це міжнародна виставка, присвячена літальним апаратам всіх типів і призначень, авіаційних і космічних двигунів, супутників, ремонту і технічного обслуговування авіаційної техніки, радарів і систем спостереження, авіонікою і наземного обладнання тощо.
Виставка проходить кожні два роки і є найбільшою експозицією у Великобританії і однією з основних в світі. В цьому році Farnborough Airshow триватиме з 16 по 22 липня.
Як повідомляв УНІАН, українські військові отримали модернізований літак-лабораторію Ан-26.