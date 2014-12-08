Білорусь в односторонньому порядку відновила митний контроль на кордоні з Росією

Митні служби Білорусі відновили огляд вантажного автотранспорту на кордоні з Росією, повідомив ТАСС представник російської Федеральної митної служби (ФТС).

Читайте такожЛукашенко назвав поведінку Росії в торговій суперечці непристойнимВ службі додали, що російські митники на кордоні з Білоруссю митний огляд поки не відновлювали. "ФМС підтверджує, що білоруські митники відновили свою роботу на кордоні з РФ. З нашої сторони митний контроль не здійснюється", - сказала ТАСС представник прес-служби ФМС Олена Грач.

Також у ФМС підтвердили наявність труднощів при перетині вантажним автотранспортом російсько-білоруського кордону. "Є інформація про одиничні випадки", - розповіла Грач, відмовившись коментувати, чи буде відновлено митний контроль з російської сторони.

Раніше в галузевих ЗМІ з'явилися повідомлення від учасників ринку про те, що на виїзді з Росії в Білорусію з'явилися затори вантажних автомобілів довжиною від 5 км до 8 км.

Читайте такожЛукашенко стверджує, що Росія на півстоліття відстала від Білорусі щодо безпеки товарів Митний контроль транспортних засобів на кордоні Росії і Білорусі був припинений з квітня 2011 року у зв'язку з набуттям чинності угод про створення Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану, згідно з якими транспортний контроль здійснюється на зовнішніх кордонах Митного союзу.