У Європі продовжують зростати продажі авто - лідером залишається Volkswagen

Продажі легкових автомобілів в Європі в січні-червні зросли на 2,9% - до 8,45 млн авто

Продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) у січні-червні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 2,9% - до 8,45 млн одиниць, повідомляється в звіті Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA).

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Згідно з опублікованими даними, за аналізований період більшість великих ринків показали зростання реєстрацій: в Іспанії (+10,1%), у Франції (+4,7%), в Німеччині (+2,9%).

При цьому попит на нові автомобілі скоротився у Великобританії та Італії - на 6,3% і 1,4% відповідно. Також варто відзначити, що нові країни-члени ЄС за звітний період продемонстрували істотний показник зростання - 11,4%.

Повідомляється, що в червні 2018 року продажі авто в ЄС становили 1,57 млн одиниць, що на 5,2% вище в порівнянні з торішнім показником.

За підсумками червня найбільші національні ринки ЄС показали різні результати: зростання в Іспанії (+8%), Франції (+9,2%) і Німеччині (+4,2%), у той час як у Великобританії та Італії попит на автомобілі в червні знизився на 3,5% і 7,3% відповідно.

Лідерами за обсягом продажів залишається Німеччина. За місяць було продано 341,3 тис. легкових автомобілів.

Другу сходинку рейтингу займає Франція, жителі якої в червні придбали 252,2 тис. машин.

Замикає лідируючу трійку Великобританія з результатом 234,94 тис. проданих авто.

Лідером європейського авторинку залишається концерн Volkswagen. При цьому продажі компанії в порівнянні з торішнім результатом зросли на 13,3% – до 390,7 тис. автомобілів. Ринкова частка компанії в червні 2018 року порівняно з червнем 2017 року зросла до 24,9% до 23,1%.

Автомобільний концерн PSA Group, що об'єднує бренди Peugeot і Citroen, в червні в порівнянні з торішнім показником збільшив обсяг продажів на 65,8% - до 254,79 тис. одиниць, частка компанії на ринку зросла з 10,3% до 16,2%.

Компанія Renault в червні зайняла третє місце з результатом 192,84 тис. проданих авто, показавши зростання продажів на 4,7%, а частка компанії незначно скоротилася до 12,3% з 12,4%.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року продажі легкових автомобілів в ЄС зросли на 3,4% - до 15,137 млн одиниць.

ACEA – Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.