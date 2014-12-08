«Укрзалізниця» на свята призначила додпоїзди Дніпропетровськ - Львів і Кривий Ріг - Одеса

У прес-службі відомства повідомили, що додатковий поїзд №501/502 відправлятиметься із Дніпропетровська 26, 28, 30 грудня та 2, 4, 6, 8, 10 січня в 11:20 та прибуватиме до Львова о 5:19. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме 27, 29, 31 грудня та 3, 5, 7, 9, 11 січня о 10:56 і прибуватиме до Дніпропетровська о 06:50.

Додатковий поїзд № 564/565 відправлятиметься з Кривого Рогу 26, 28, 30 грудня та 2, 4, 6, 8, 10 січня о 19:13 і прибувати до Одеси в 5:59. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме 27, 29, 31 грудня та 3, 5, 7, 9, 11 січня о 22:06 і прибувати в Кривий Ріг у 8:21.

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«Усього на зимові свята вже призначено 8 додаткових поїздів і збільшено кількість рейсів трьох цілорічних поїздів», - наголосила «Укрзалізниця».

Крім того, "Укрзалізниця" на свята збільшила частоту рейсів цілорічного поїзда № 225/226 Харків - Ужгород, у додаткові рейси поїзд вирушить з Харкова 24, 26, 28, 30, 31 грудня та 2, 4, 6, 8, 10 січня, а з Ужгорода - 26, 28, 30 грудня та 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

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«Укрзалізниця» постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом та призначає додаткові поїзди на найбільш популярних маршрутах, а також включає додаткові вагони до складу графікових поїздів», - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" на період новорічних і різдвяних свят призначила низку додаткових поїздів, які з'єднують столицю з Ужгородом, Івано-Франківськом, Кам'янець-Подільським, Миколаєвом, Одесою, Вінницею.

"Укрзалізниця" на зимові свята готова забезпечити перевезення близько 1,4 млн пасажирів у поїздах далекого прямування по найбільш популярних напрямках.