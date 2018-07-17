У британському містечку Фарнборо проходить один із найбільших світових авіасалонів (фоторепортаж)

На авіасалоні представлено більше 150 різних літаків, на ньому працює понад 1500 представників світової авіаційної індустрії.

У британському містечку Фарнборо відкрився міжнародний авіасалон. Це одна з двох найважливіших подій у світі авіації: в непарні роки вся увага авіаційно-космічної спільноти прикута до паризького передмістя Ле Бурже, у парні - до Фарнборо.

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Цього року головними темами авіасалону стали "брекзіт" і пов'язані з ним проблеми, виклики для європейської та світової авіаційної індустрії, перспективи надзвукової пасажирської авіації, а також міський авіатранспорт майбутнього, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

На авіасалоні представлено більше 150 різних літаків, на ньому працює понад 1500 представників світової авіаційної індустрії.

Головна прем'єра першого дня авіасалону - макет перспективного винищувача, який розробляє група Team Tempest.

У неї входять британські британські компанії BAE Systems і Rolls-Royce, італійська Leonardo і панєвропейська компанія MBDA.

У проект планується інвестувати близько двох мільярдів фунтів.

Планується, що до 2035 року цей літак змінить в Королівських військово-повітряних силах винищувач Typhoon.

Італійська компанія Piaggio вирішила переробити дуже вдалий і дуже незвичайний літак бізнес-класу P. 180 Avanti у важкий безпілотник P. 1HH.

Поки що італійці возять його авіасалонами у вигляді макету, але базова модель - літак з добрими льотними характеристиками.

Українська компанія «Антонов» привезла на Фарнборо легкий транспортний літак Ан-178, бразильська Embraer - його "однокласника" КС-390.

Зрозуміло, кожен великий авіасалон перетворюється на майданчик для змагання між двома авіаційними гігантами - Airbus та Boeing. Обидві компанії показують на Фарнборо не тільки літаки, але й інтер'єри.