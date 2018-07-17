Справжній ажіотаж: напередодні подорожчання проїзду у київському метро пасажири поповнили картки на майже 6 млн поїздок

З них понад 4,5 млн - за тарифом 4,5 грн за поїздку.

Напередодні подорожчання проїзду у громадському транспорті Києва, 13 липня, пасажири поповнили свої електронні картки для оплати проїзду на 5 млн 971 тис. 525 поїздок.

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену у Twitter.

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"Минулої п'ятниці наші пасажири поповнили свої картки метро на 5 мільйонів 971 тисячу 525 поїздок. З них 4 мільйони 568 тисяч 800 поїздок - за тарифом 4,5 грн", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з 14 липня у Києві удвічі зросли ціни на проїзд у міському наземному пасажирському транспорті – з 4 до 8 грн за поїздку.

Тариф на проїзд у столичному метро підвищено з 5 до 8 грн.

Разом з тим, пасажири метро, які користуються системою поповнення безконтактних карток, у випадку одноразового поповнення картки на 50 поїздок, мають можливість сплачувати за 1 поїздку 6,50 грн.

Минулої п'ятниці наші пасажири поповнили свої картки метро на 5 мільйонів 971 тисячу 525 поїздок.

З них 4 мільйони 568 тисяч 800 поїздок за тарифом 4,5 грн.



Картка метро продовжує економити ваш час та кошти.

При поповненні на 50 поїздок кожна коштує 6,5 грн. pic.twitter.com/KKowtafbik — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 17 липня 2018 р.

Нагадаємо, що раніше з'явилися фото, як юрби киян йдуть поповнювати карти за старими цінами в останній день перед подорожчанням метро з 14 липня.