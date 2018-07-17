Boeing і Airbus у Фарнборо уклали угоди на $43 мільярди

Найбільшою угодою Boeing стало замовлення від Jet Airways на поставку 75 вузькофюзеляжних літаків 737 MAX.

На авіасалоні, що проходить у Фарнборо (Великобританія), авіабудівні компанії Boeing і Airbus представили перші укладені угоди з постачання літаків на загальну суму понад $43 млрд.

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Найбільшою угодою Boeing стало замовлення від Jet Airways на поставку 75 вузькофюзеляжних літаків 737 MAX 8 на загальну суму $8,8 млрд до обліку знижок, передає kommersant.ru. Концерн Airbus також оформив угоду на $8,8 млрд про продаж 80 вузькофюзеляжних A320neo, назва компанії-покупця не розкривається.

За загальним числом замовлень на Фарнборо поки лідирує Airbus, який домовився про постачання 186 літаків. Boeing відстає зовсім незначно зі 175 замовленими літаками. При цьому більшість замовлень у обох компаній саме на вузькофюзеляжні A320neo і 737 MAX.

Як заявив комерційний директор Airbus Гійом Форі, враховуючи кількість замовлень, концерн вже почав переговори зі своїми постачальниками про можливе збільшення обсягів виробництва A320neo. Зараз компанія випускає 52 літака цієї версії в місяць, в наступному році планує підвищити до 60 і сподівається, що після 2020 року при підтримці постачальників вдасться домогтися виробництва 75 літаків на місяць.

Між тим Boeing, який випускає 57 вузькофюзеляжних літаків на місяць, не має наміру збільшувати темпи виробництва, які, як вважає віце-президент з комерційних продажів і маркетингу Іссан Мунір, «не можуть підтримувати постачальники і не може підтримувати індустрія». За його словами, компанія веде переговори з постачальниками і обмірковує, що можна зробити.