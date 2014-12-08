РЖД з 14 грудня на рік скасовує потяги в Україну

Як повідомив ТАСС представник ФПК, йдеться про потяги в сполученні з Азербайджаном, Україною, Казахстаном і Таджикистаном.

"Рішення про скасування поїздів ухваленов в рамках коригування графіка руху на 2014-2015 роки і пов'язане з низькою рентабельністю перевезень за цими маршрутами", - сказав представник РЖД.

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За його словами, якщо раніше графік руху пасажирських поїздів вводився в літній період, то тепер це буде відбуватися в грудні. Таким чином, рішення про скасування поїздів прийнято мінімум на рік.

"Однак нитка графіка залишається, тобто за необхідності поїзд може бути призначено", - підкреслив співрозмовник агентства. Він уточнив, що рішення про скасування поїздів не торкнулося перевезень у сполученні з Білоруссю, Узбекистаном, Молдовою і самопроголошеною Абхазією.