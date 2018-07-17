Наглядову раду "Укрзалізниці" очолив екс-керівник ЄБРР в Україні

Кабінет міністрів затвердив новий склад наглядової ради "Укрзалізниці" наприкінці червня.

Головою новоствореного наглядової ради публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" став екс-керівник представництва Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевки Аджунер.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчить табличка з учасниками прес-конференції, присвяченій презентації членів новосформованого наглядової ради компанії.

У прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що голова наглядової ради був обраний під час сьогоднішнього засідання.

Зазначається, що заступником голови наглядової ради обрано Даніель Білак, корпоративним секретарем "Укрзалізниці" - Мирослав Молнар. Також учасники засідання утворили комітети наглядової ради.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня Кабінет міністрів України затвердив новий склад наглядової ради державної компанії "Укрзалізниця". До складу наглядової ради увійшло 7 осіб: експерт Atlantic Council Андерс Аслунд, менеджер компанії з управління німецькими залізницями Крістіан Кун, провідний світовий фахівець з фінансів і бухгалтерського обліку Андреас Матьє, екс-керівник представництва ЄБРР в Україні Шевки Аджунер, керівник Офісу по залученню інвестицій при уряді України Данило Білак, представник уряду Костянтин Мариевич, а також ще один представник Офісу по залученню інвестицій Іван Юрик.