«Укрзалізниця» за 11 місяців втратила 116 млн гривень через незаконне втручання в її роботу

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») .

Згідно з повідомленням, за звітний період «Укрзалізниця» зафіксувала 399 випадків крадіжки або пошкодження елементів рухомого складу, пристроїв та споруд. Крім того, надійшло 141 повідомлення про встановлення вибухових пристроїв на вокзалах, у поїздах та на інших об'єктах залізниці. Також від початку поточного року виявлено 100 випадків насильства проти персоналу залізничного транспорту та учасників залізничного руху.

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Керівництво «Укрзалізниці» нагадує про адміністративну та кримінальну відповідальність за незаконне втручання в роботу залізничного транспорту, і повідомляє про проведення оперативно-профілактичних заходів із затримання зловмисників.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» прогнозує, що у випадку подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають воєнні дії українських силовиків проти російських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року. Станом на початок вересня «Укрзалізниця» оцінювала збитки від дій терористів у 900 млн грн.

У 2013 році відомство зафіксувало 260 випадків несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту на загальну суму 750,6 тис. грн.

Довідка УНІАН. Згідно ст. 109 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пошкодження залізничної колії, захисних лісонасаджень, снігозахисних загороджень та інших колійних об'єктів, споруд і пристроїв сигналізації та зв'язку тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від 20 до 60 неоподаткованих мінімумів.

За умисне руйнування або пошкодження шляхів сполучення, рухомого складу, засобів зв'язку чи сигналізації, а також інші дії, спрямовані на приведення зазначених предметів у непридатний для експлуатації стан, стаття 277 Кримінального кодексу України передбачає штраф у розмірі від 50 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на такий самий строк, або позбавлення волі на строк до трьох років.