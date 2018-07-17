У Чернівцях з серпня подорожчає проїзд у громадському електротранспорті

Згідно з рішенням, вартість проїзду тролейбусах буде підвищено з 2 до 3 грн, вартість проїзду для студентів складатиме 2 грн, для школярів - 1 грн.

У Чернівцях виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення про збільшення з 1 серпня цього року вартості проїзду в громадському електротранспорті в півтора рази – з двох до трьох гривень за поїздку.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на черговому засіданні 8 голосами членів виконкому (загальна кількість членів виконкому - 12).

У проекті рішення пропонувалося встановити тариф за проїзд для пасажирів у розмірі 2,5 грн (на умовах безготівкової оплати) та 3 грн (на умовах оплати готівкою). Проте під час розгляду цього питання секретар міськради Василь Продан запропонував встановити однакову суму для готівкової та безготівкової оплати за проїзд – у розмірі 3 грн. Ця пропозиція була підтримана більшістю членів виконкому.

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Також проектом рішення передбачений тариф на перевезення пасажирів у тролейбусах в нічний час (з 23.00 до 05.00) у розмірі 8 грн за поїздку незалежно від форми оплати. Водночас знижки та пільги на проїзд у тролейбусах в нічний час не діятимуть для жодної категорії громадян.

Рішення передбачає, що вартість проїзду в тролейбусах для студентів вузів та учнів професійно-технічних училищ становить 2 грн за поїздку у період навчального року. Разом з тим, проїзд у тролейбусах для учнів шкіл встановлено у розмірі 1 грн за поїздку на період календарного року.

Згідно з нововведеннями, вартість проїзного квитка, який дозволяє пасажирові безкоштовно користуватися електротранспортом протягом місяця, становить 150 грн.

Рішення передбачає також, що безготівкова оплата за проїзд у тролейбусах має бути запроваджена не пізніше 1 жовтня 2018 року.