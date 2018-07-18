Aston Martin представив концепт "міського" літака з вертикальним зльотом

Volante Vision Concept - літак із вертикальним зльотом, що вміщує трьох пасажирів, оснащений гібридним двигуном і автопілотом.

Британський виробник автомобілів Aston Martin об'єднався з Університетом Кренфілда і компаніями Cranfield Aerospace Solutions і Rolls-Royce для створення концепту приватного літака; прототип називається Volante Vision Concept.

Про це йдеться в прес-релізі компанії, передає Naked Science.

Volante Vision Concept - літак із вертикальним зльотом, що вміщує трьох пасажирів, оснащений гібридним двигуном і автопілотом.

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"Оскільки населення в урбанізованих районах продовжує зростати, перевантаженість міст зростає. Ми повинні надати альтернативне бачення для вирішення проблем із заторами, забрудненням навколишнього середовища і мобільністю. Повітряне переміщення стане найважливішою частиною майбутнього транспорту. Volante Vision Concept - це рішення всіх цих проблем, оснащене сервісом вищого класу", - говорить директор компанії Aston Martin Енді Палмер про головну причину для створення концепту.

За словами Енді Палмера, із зростанням території міст, збільшиться й час переміщення від дому до роботи. Люди шукатимуть найшвидший і зручніший транспорт. Він вважає, що Volante Vision Concept стане одним із них.

"Ми раді брати участь в розробці Volante Vision Concept. Компанія Rolls-Royce вже демонструвала гібридні електричні системи для кораблів, поїздів, і ми схвильовані тим, які потенційні можливі технології в аерокосмічній галузі", - розповів про співпрацю голова відділення Rolls-Royce Electrical Роб Уотсон.

Відео: Roadshow

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