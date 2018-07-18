Андрій Странніков підкреслив, що Київрада готова підтримати аеропорт у разі продовження блокування його діяльності силовими структурами.

Київрада готова розглянути звернення аеропорту "Київ" та підтримати його у випадку продовження блокування його діяльності з боку силових структур. Адже аеропорт є одним з найбільш прибуткових комунальних підприємств столиці.

Про це сьогодні заявив голова фракції "Солідарність" у Київраді Андрій Странніков.

"Якщо буде кричуща необхідність, - чекаємо звернення від аеропорту та обов`язково його розглянемо. Аеропорт працює, аеропорт заробляє, не тільки для себе, але й для міста. Це комунальне підприємство не тільки заробляє, а ще й відраховує зі свого прибутку значні суми до бюджету міста. Я так само періодично літаю з аеропорту, я бачу поліпшення, в принципі інфраструктурні зміни достатньо непогані. Але, з іншого боку,є куди прагнути. Тому що місто буде розвиватися і приймати все більше і більше міжнародних гостей на свої заходи. Останнім часом у нас відбуваються достатньо серйозні міжнародні події. Наші аеропорти показують, що Київ може приймати велику кількість міжнародних гостей. Це показало і Євробачення, і фінал Ліги чемпіонів. Я впевнений, буде ще багато інших. Тому місто тут повинно допомагати: безумовно, можна коригувати ставку земельного податку, наприклад. Хоча для злітних смуг аеропортів там і так невисока ставка. Ми можемо допомагати в плані розбудови якоїсь інфраструктури, благоустроєм", - зауважив він.

Нагадаємо, голова Ради директорів аеропорту "Київ" Денис Костржевський в інтерв'ю виданню РБК-Україна заявив, що аварії з літаком в аеропорту 14 червня цього року можна було уникнути, якби не обшуки детективів НАБУ. За його словами, обшук НАБУ відбувався у стилі "маски-шоу". До кабінетів увірвалися люди в масках, озброєні автоматами, та протягом 20 годин тримали співробітників аеропорту у закритих кабінетах.