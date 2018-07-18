"Український красень": Порошенко показав вражаюче відео польоту Ан-178 в Британії

78% комплектуючих для літака виробляються в Україні, політ виконали на Farnborough Airshow-2018 - це міжнародна виставка, присвячена літальним апаратам всіх типів і призначень.

Український літак Ан-178 днями здійснив демонстраційний політ у передмісті Лондона на міжнародному авіакосмічному салоні Farnborough Airshow.

Читайте такожНа відкритті авіасалону у Фарнборо укладені угоди на $46,4 мільярда

Про це написав Петро Порошенко в Facebook. "Транспортний турбореактивний літак Ан-178 – розробка інженерів Антонов. І, що найголовніше, 78% комплектуючих для літака виробляються в Україні, а РФ виключена зі списку країн, які виготовляють решту деталей для нашого Ан-178", - додав він.

Farnborough Airshow-2018 - це міжнародна виставка, присвячена літальним апаратам всіх типів і призначень, авіаційних і космічних двигунів, супутників, ремонту і технічного обслуговування авіаційної техніки, радарів і систем спостереження, авіонікою і наземного обладнання тощо.

Виставка проходить кожні два роки і є найбільшою експозицією у Великобританії і однією з основних в світі. В цьому році Farnborough Airshow триватиме з 16 по 22 липня.

Раніше повідомлялося, що держпідприємство «Антонов» підписав меморандум про взаєморозуміння з компанією AIR-ION TECHNOLOGIES SA (Швейцарія), який передбачає партнерство в розробці електричних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) на базі модульної платформи, розробленої швейцарською компанією.