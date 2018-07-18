Росія виключена зі списку країн, що виробляють деталі для українського Ан-178 - Порошенко

Днями Ан-178 здійснив демонстраційний політ на міжнародному авіакосмічному салоні Farnborough Airshow в передмісті Лондона.

Президент України Петро Порошенко наголошує, що Росія виключена зі списку країн, які виготовляють деталі для українського Ан-178.

Про це йдеться в дописі на його сторінці у Facebook.

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За словами президента, "український красень" Ан-178 днями здійснив демонстраційний політ у передмісті Лондона на міжнародному авіакосмічному салоні Farnborough Airshow.

"Транспортний турбореактивний літак Ан-178 - розробка інженерів "Антонов". І, що найголовніше, 78% комплектуючих для літака виробляються в Україні, а РФ виключена зі списку країн, які виготовляють решту деталей для нашого Ан-178", - зауважив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, днями Ан-178 здійснив демонстраційний політ на міжнародному авіакосмічному салоні Farnborough Airshow в передмісті Лондона.