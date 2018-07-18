На Південному мосту в Києві відзавтра частково обмежать рух

Обмеження руху на мостовому переході будуть діяти з 19 липня по 7 серпня.

Рух на Південному мостовому переході в Києві з 19 липня тимчасово обмежать у зв’язку з капітальним ремонтом деформаційних швів.

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Як повідомляється у Facebook комунальної корпорації «Київавтодор» обмеження руху будуть діяти з 19 липня по 7 серпня.

«З 19.07.2018 до 07.08.2018 у зв’язку з капітальним ремонтом деформаційних швів на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту:

- на естакадному виїзді на Південний мостовий перехід зі Столичного шосе у другій смузі руху;

- на естакадному виїзді на Південний мостовий перехід з Наддніпрянського шосе у першій смузі руху», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві до кінця літа обмежать рух на мосту Патона.