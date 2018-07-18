Мобільних операторів звинуватили в наданні недостовірних даних

На думку Нацкомісії з питань зв'язку, оператори надали дані, які суперечать статистиці.

Національна комісія з питань регулювання зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) заявляє, що під час перевірки зв'язку мобільні оператори не надали об'єктивних даних.

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Про це сказав голова НКРЗІ Олександр Животовський у ході засідання уряду.

"За дорученням Кабінету міністрів ми провели перевірки. Але як це відбувалося? У нас діє мораторій, і такої підстави, як постанова Кабміну, в цьому законодавстві немає. Тому ми звернулися до операторів, щоб вони запросили нас добровільно на перевірку. Запросили 4 з 6 операторів, але запросили таким чином, що вони показували те, що хотіли показувати – ну і результат, як ви можете вгадати, як ніби проблем немає. Ми не задоволені цим, адже статистика говорить про протилежні речі", - повідомив Животовський.

За його словами, для того, щоб можна було проводити перевірки операторів, необхідно оновити державні стандарти 2010 року, а також затвердити єдину методику, як вимірювати відповідність цим стандартам.

"Згідно з чинним стандартом, такий випадок, коли у вас в телефоні немає зв'язку, мережі, неможливо здійснити дзвінок, повинен траплятися не більше п'яти разів за сто спроб. Абсурд в тому, що ніхто не сказав за який період – місяць, квартал, рік. Відповідно, у цьому стандарті немає вимог до інтернету, немає ані 3G, ані 4G", - підкреслив голова НКРЗІ.