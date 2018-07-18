Українці масово скаржаться на якість мобільного зв'язку

На думку регулятора, це пов'язано з побудовою інфраструктури під мережу 4G, ситуацією з доступом до об'єктів інфраструктури для операторів телекомунікацій і санкціями проти китайського постачальника базових станцій компанії ZTE.

Кількість скарг на якість покриття мобільних операторів різко зросла в 2018 році.

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Про це заявив глава Національної комісії з питань регулювання зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) Олександр Животовський в ході засідання уряду в середу.

"За 5 місяців цього року у нас вже більше скарг на покриття, ніж за весь останній рік. Чому так відбувається? Якщо запитати галузь, дійсно, у нас відбувається побудова інфраструктури, ми видали ліцензії, кожна базова станція повинна перебудуватися, поки йде будівництво, і можуть бути тимчасові проблеми. Будівництво триватиме цей рік і наступний. Друге – доступ до інфраструктури. Третє – крадіжка кабелів. Ситуація з цими крадіжками кричуща. Наступне – постачальники. Глобально є 4 постачальника обладнання. Два – американсько-європейські, два – китайські. Один з них, компанія ZTE, в квітні потрапила під санкції США і, відповідно, з квітня офіс не надає жодного сервісу операторів, які використовують це обладнання.Так, щоб ви розуміли, це десь 40% обладнання найбільшого мобільного оператора в Україні", - сказав Животовський.

Він уточнив, що на сьогодні проблема з санкціями, під які потрапила ZTE, вже вирішена.

Як повідомив УНІАН, Національна комісія з питань регулювання зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) заявила, що під час перевірки зв'язку мобільні оператори не надали об'єктивних даних.