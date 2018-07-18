Операторам телекомунікацій спростили доступ до об'єктів інфраструктури

За словами першого віце-прем'єр-міністра України Степана Кубіва, зазначене рішення дозволить збільшити кількість підключень до широкосмугового доступу з 5 до 19 млн.

Кабінет міністрів України ухвалив черговий шостий пакет дерегулювання, який, зокрема, спрощує доступ операторам телекомунікацій до об'єктів інфраструктури.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

За словами першого віце-прем'єр-міністра України Степана Кубіва, вказане рішення дасть змогу збільшити кількість підключень до широкосмугового доступу з 5 до 19 млн.

«Сьогодні ми маємо дискримінаційні і непрозорі умови до надання доступу до інфраструктури, яка створює розвиток ринку телекомунікації. Ми отримаємо збільшення кількості підключень до фіксованого широкосмугового доступу з 5 до 19 млн, це один з кроків цифровізації в Україні», - сказав Кубів.

У свою чергу перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов під час презентації рішення зазначив, що зараз у країні 155 тисяч багатоквартирних будинків і майже в кожному з них провайдеру необхідно домовлятися, щоб завести туди своє обладнання, така ж ситуація з доступом до інфраструктури енергетики.

«Зараз по різних областях України вартість доступу до лінії електропередач відрізняється в 7 разів. Це просто відсутність нормальних правил гри», - сказав він.

За словами Кубіва, в ухваленому дерегуляційному пакеті уряд також створить умови для зменшення відмов у внесенні відомостей до державного земельного кадастру, спростить процедуру працевлаштування іноземців, скасує перелік з 22 неактуальних актів, які створюють різночитання законодавства.

Як повідомляв УНІАН, процес дерегулювання економіки в Україні активно ведеться з 2014 року і передбачає скасування чи оновлення регуляторних рішень, що дасть змогу одночасно зберігати контроль за певними видами діяльності і не створювати додаткових бар'єрів для них. У 2015 році в Україні було прийнято за основу концепцію так званої регуляторної гільйотини, яка передбачає пакетне ухвалення важливих регуляторних рішень.