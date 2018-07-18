На будівництво злітно-посадкової смуги в Одеському аеропорту виділили 253 мільйони

У травні Омелян заявив, що Міністерство інфраструктури ініціювало виділення 1,17 млрд грн на завершення будівництва злітно-посадкової смуги в Одеському аеропорту.

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні виділив 253 млн гривень на будівництво злітно-посадкової смуги у міжнародному аеропорту "Одеса".

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Про це повідомила прес-служба Мінінфраструктури з посиланням на міністра Володимира Омеляна.

«Як ми і обіцяли, Міністерство інфраструктури ініціювало виділення додаткових коштів на роботи в аеропорту Одеси. У травні цього року я інспектував хід спорудження злітно-посадкової смуги, в 2019 році оновлений аеропорт, я впевнений, дозволить перетворити Одесу на південний хаб. Вже третій рік поспіль динаміка зростання авіаперевезень майже на 30% в рік вимагає модернізації аеропортів, і ми над цим працюємо», - цитує прес-служба Омеляна.

Як повідомляв УНІАН, у травні Омелян заявив, що Міністерство інфраструктури ініціювало виділення 1,17 млрд гривень на завершення будівництва злітно-посадкової смуги в Одеському аеропорту. На початку 2018 року Омелян пообіцяв, що реконструкція злітної смуги буде завершена в 2019 році.

Аеропорт "Одеса" обіцяють відремонтувати вже давно. У вересні 2016 року тодішній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявляв, що аеропорт може зупинити роботу через поганий стан злітно-посадкової смуги, у зв'язку з цим її ремонт планувалося почати в жовтні і завершити до літа 2017 року. Нову смугу передбачалося ввести в експлуатацію разом з новим терміналом.

Довідка. Будівництво нової смуги дозволить приймати важчі типи повітряних суден, включаючи Boeing-767, що сприятиме збільшенню пасажиропотоку вдвічі. Несуча здатність нової смуги буде майже в 2 рази більшою за існуючу (класифікаційне число здатності покриття (PCN) нової смуги 64, проти 35 - існуючої). Також в рамках проекту планується встановити світлосигнальне, радіонавігаційне і метеорологічне обладнання для сертифікованого заходження на посадку за категорією III (ІКАО), тоді як існуюча смуга сертифікована за I категорією (ІКАО).