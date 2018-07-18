Розмитнення автомобілів стане доступним лише після зміни влади – нардеп

За словами Олександра Шевченка, в УКРОПі пропонують реально спростити умови ввезення легкових автівок з-за кордону і зробити їх доступними для кожного українця.

Нинішня влада не зробить розмитнення іноземних автомобілів доступним для звичайних українців.

Про це у прямому ефірі в соціальній мережі Facebook заявив народний депутат від УКРОПу Олександр Шевченко.

«З розмитненням автомобілів усе буде нормально, але тільки тоді, коли ми змінимо владу. Законопроект Ніни Южаніної, який Верховна Рада ухвалила в першому читанні, – це, напевно, ще більший злочин, ніж нинішня ситуація», – наголосив Олександр Шевченко.

13 липня парламент ухвалив у першому читанні законопроекти № 8487 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» і № 8488 «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України», які нібито мають вирішити проблему автомобілів з іноземною реєстрацією.

На ухваленні документів наполягала одна з їхніх співавторів, голова парламентського комітету з питань податкової і митної політики Ніна Южаніна.

За словами Олександра Шевченка, за цими законопроектами, приміром, розмитнення автомобіля вартістю 600 євро обійдеться його покупцеві в 4-5 разів більше за вартість авто.

У свою чергу, голова Волинської обласної ради, член президії УКРОПу Ігор Палиця зазначив, що президенту Петру Порошенку та його людям вигідні захмарні ставки на розмитнення іноземних транспортних засобів, адже це дозволяє їм і надалі випускати неякісні вітчизняні автівки за ліцензіями Південної Кореї чи Китаю. Влада аргументує високі збори необхідністю фінансувати армію. Кошти потрапляють до центрального бюджету, з якого їх нібито спрямовують на війну. Насправді ж зібрані з водіїв гроші розподіляються по кишенях чиновників.

«Це все йде у кишені банди, яка у 2014 році скористалися смертями людей на Майдані, завдяки яким прийшла до влади. Втім, життя простих українців не змінилося з 2014 року – воно, навпаки, погіршало», – підкреслив Ігор Палиця.

Водночас Олександр Шевченко нагадав, що у Верховній Раді зареєстрований альтернативний законопроект, який нардеп розробив у співпраці з укропівцями Тарасом Батенком, Валентином Дідичем та Віктором Шевченком. В УКРОПі пропонують реально спростити умови ввезення легкових автівок з-за кордону і зробити їх доступними для кожного українця.

Проект закону № 8208 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку ринку транспортних засобів» має запровадити єдиний фіксований збір у розмірі 500 євро при імпорті нових та вживаних автівок, яким не більше десяти років.