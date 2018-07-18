Зловживання в "Укрзалізниці" під час закупівлі палива: НАБУ повідомило про підозру п'яти особам

За версією слідства, в 2016 році «Вог Аеро Джет» уклала з філією «Укрзалізниці» - «ЦЗВ» договір поставки дизпалива за ціною, вищою за ринкову.

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили посадовцям «Укрзалізниці» і представникам «Вог Аеро Джет», яка навесні 2018 року змінила назву на «Воленс Трейд», про підозру у зловживанні службовим становищем, через що «Укрзалізниці» завдано збитків в особливо великих розмірах.

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Як повідомила прес-служба НАБУ, йдеться про колишнього керівника філії «Укрзалізниці» - «Центр забезпечення виробництва» (ЦЗВ), колишнього заступника начальника «ЦЗВ», начальника відділу нафтопродуктів управління обліку нафтопродуктів і складського «ЦЗВ», довірену особу кінцевих власників фінансово-промислової групи, до складу якої входить компанія-постачальник палива «Укрзалізниці» - «Вог Аеро Джет», а також підпорядковану куратору особу, відповідальну за пошук і супровід державних закупівель нафтопродуктів.

При цьому в прес-службі зазначили, що місце перебування екс-керівника філії, куратора компанії-постачальника і його підлеглого поки що не встановлено.

За версією слідства, в березні 2016 року компанія «Вог Аеро Джет» виграла тендер і уклала з філією «Укрзалізниці» - «ЦЗВ» договір поставки дизпалива за економічно вигідною ціною, яка на той момент була нижчою за ринкову.

Згодом «Укрзалізниця» і постачальник тричі (23, 25 і 29 березня 2016 року) підписували додаткові угоди до договору поставки.

«Відповідно до цих угод посадовці «Укрзалізниці», користуючись нормою закону про можливість підвищення ціни до 10% у разі її коливання на ринку, кілька разів додатково збільшували вартість дизпалива для залізниці», - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувало слідство, законних підстав для укладення третьої додаткової угоди не було, оскільки упродовж 25-29 березня 2016 року ринкові ціни на паливо не збільшувалися.

Отже, закупівельна ціна дизпалива не тільки втратила свою економічну привабливість, а й перевищила ринковий рівень цін, що, на думку детективів, призвело до спотворення результатів торгів.

Зазначається, що «Укрзалізниця» закупила у переможця тендеру три чверті запланованого обсягу палива за цінами, завищеними на підставі третьої додаткової угоди, і в результаті переплатила постачальнику за дизельне паливо 92 млн грн.

Згадана додаткова угода вплинула і на ціну палива, яка визначалася наступними (четвертою і п'ятою) додатковими угодами.

«Детективи впевнені, що це збільшило вартість придбаних обсягів палива за договором поставки на 22 млн грн. На їхню думку, ці обставини також мають бути враховані при притягненні до кримінальної відповідальності винних осіб», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що розслідування наведених фактів детективи НАБУ почали у вересні 2016 року.

«В рамках кримінального провадження ініційовано низку судових позовів, за результатами розгляду яких суд підтвердив безпідставність і незаконність укладення третьої додаткової угоди. 27 липня 2017 року такого висновку дійшов Господарський суд Києва. 18 жовтня того ж року Київський апеляційний господарський суд підтвердив це рішення. 15 березня 2018 року Верховний суд України відхилив касацію «Вог Аеро Джет» на рішення судів нижчої інстанції. Тому детективи НАБУ отримали додаткові аргументи на користь версії слідства», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" є найбільшим споживачем дизельного палива в Україні, її річна потреба становить 300-350 тис. тонн. З квітня 2017 року компанія перейшла на закупівлю через систему ProZorro, однак недосконалість тендерної документації дає змогу учасникам тендерів постійно блокувати торги. У зв'язку з цим "Укрзалізниця" почала закупівлю дизельного палива із застосуванням формульної зміни ціни з урахуванням показників Platts (міжнародна, глобальна уніфікована система інформаційного моніторингу за динамікою ринку і ціноутворенням в галузі добувної та паливно-енергетичної промисловості - УНІАН).

У серпні минулого року міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що збитки державної компанії «Укрзалізниця» від корупції і неефективного використання коштів становлять 10-15 млрд грн на рік. За його словами, ці гроші можна було б спрямувати на закупівлю нових локомотивів і запуск нових програм з оновлення рухомого складу.

Крім того, на одному із засідань уряду Омелян закликав звільнити члена правління «Укрзалізниці» Сергія Михальчука, який курирує сектор пасажирських перевезень.

"Вог Аеро Джет" входить до групи "Континіум" - партнерів покійного нардепа Ігоря Єремєєва. Їм також належить "Банк інвестицій та заощаджень».