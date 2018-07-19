Транспорт майбутнього: у Нью-Йорку показали безпілотний автобус (відео)
10:35, 19 липня 2018Транспорт/Зв'язок
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Безпілотний автобус курсував на Таймс Сквер.
Невеликий электробус здатний їздити без всякої допомоги людини / скріншот
У Нью-Йорку показали транспорт майбутнього. Безпілотний автобус курсував на Таймс Сквер.
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Невеликий електробус здатний їздити без всякої допомоги людини. Чутливі датчики дозволяють обминути будь-яку перешкоду на шляху, повідомляє ТСН.
Бусик їздить на невеликій швидкості до 30 кілометрів на годину, це трохи швидше за велосипед, і бере на борт до двох десятків пасажирів.
Розробники безпілотника вже наступного року готові записати його в масове виробництво.
У Нью-Йорку показали транспорт майбутнього
Як повідомляв УНІАН, держпідприємство «Антонов» спільно зі швейцарською компанією має намір виробляти безпілотні повітряні таксі.
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