Транспорт майбутнього: у Нью-Йорку показали безпілотний автобус (відео)

Безпілотний автобус курсував на Таймс Сквер.

У Нью-Йорку показали транспорт майбутнього. Безпілотний автобус курсував на Таймс Сквер.

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Невеликий електробус здатний їздити без всякої допомоги людини. Чутливі датчики дозволяють обминути будь-яку перешкоду на шляху, повідомляє ТСН.

Бусик їздить на невеликій швидкості до 30 кілометрів на годину, це трохи швидше за велосипед, і бере на борт до двох десятків пасажирів.

Розробники безпілотника вже наступного року готові записати його в масове виробництво.

Як повідомляв УНІАН, держпідприємство «Антонов» спільно зі швейцарською компанією має намір виробляти безпілотні повітряні таксі.