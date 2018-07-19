Бюджет щорічно втрачатиме 2 мільярди через закон про "євробляхи" - Кабмін

Нагадаємо, 13 липня народні депутати проголосували за основу законопроекти, які дозволять знизити акцизи на розмитнення автомобілів та посилити відповідальність за використання нерозмитнених авто.

У Кабінеті міністрів підтримали проект закону, покликаний знизити акцизи на розмитнення авто, проте зазначили, що через його прийняття бюджет щорічно втрачатиме 2 млрд гривень.

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Про це повідомляє ЕП з посиланням на висновок Кабміну до проекту закону №8487.

"Запропоноване зниження ставок акцизного податку на легкові транспортні засоби може призвести до зменшення надходжень до бюджету на 2 млрд гривень щорічно", - наголошується в документі.

"При цьому в законопроекті не представлені пропозиції щодо фінансового забезпечення або покриття можливих втрат бюджету, що не узгоджується зі статтею 27 Бюджетного кодексу України", - йдеться у висновку.

Водночас, зазначають чиновники, введення запропонованих ставок акцизного податку, зокрема на вживані легкові авто старше 10 років, може стати суттєвою перешкодою для нарощування обсягу виробництва вітчизняних легкових транспортних засобів.

"Крім того, реалізація законодавчої ініціативи може призвести до збільшення обсягів ввезення в Україну та легалізації вже ввезених вживаних транспортних засобів, переважно тих, які були в користуванні близько 10 років", - йдеться у висновку.

Нагадаємо, 13 липня народні депутати проголосували за основу законопроекти, які дозволять знизити акцизи на розмитнення автомобілів та посилити відповідальність за використання нерозмитнених авто.

Проект закону №8487 вносить зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизом легкових авто.

Законопроект №8488 вносить зміни до Митного кодексу і деяких законодавчих актів щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України. Зокрема, вводиться обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення. Крім того, посилюється відповідальність за порушення митних правил.