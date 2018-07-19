Чиновника «Укрзалізниці» судитимуть за хабар у розмірі 7200 доларів

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

У Києві судитимуть службовця ПАТ «Укрзалізниця» за одержання хабара у розмірі 7200 доларів.

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Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

«Київською місцевою прокуратурою №7 завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього начальника відділу регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», викритому на корупційному злочині», - йдеться у повідомленні.

Посадовець був затриманий у квітні поточного року під час одержання 7200 доларів неправомірної вигоди. Ці кошти він вимагав від директора приватного товариства за вплив на службових осіб регіональної філії щодо перерахування близько 2 млн гривень на рахунок вказаного товариства за договором на поставку товарів. Дії начальника відділу кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, а саме одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.