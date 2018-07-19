Омелян назвав нові можливі терміни підписання договору про «відкрите небо» з Євросоюзом

За словами міністра інфраструктури, угода про спільний авіапростір між Україною і ЄС буде підписана навесні 2019 року.

Угоду про спільний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом буде підписано навесні 2019 року, що дозволить українським та європейським авіакомпаніям вільно працювати в повітряних просторах Євросоюзу та України.

Читайте такожОмелян запевняє, що через 10 років половина українців буде користуватися авіатранспортом

Як передає кореспондент УНІАН, про це на конференції за підсумками проекту Twinning "Наближення законодавства України в галузі сертифікації аеродромів/аеропортів та льотної придатності до відповідних норм і стандартів Євросоюзу" заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

"Я вірю, що добра воля Іспанії та Європейської комісії дасть нам рішення вже в найближчому майбутньому. І я сподіваюся, що навесні наступного року цю угоду вже буде підписано", - зазначив міністр.

Він також підкреслив, що проблема підписання угоди про спільний авіаційний простір Україна-ЄС є суттєвим стримуючим фактором розвитку повноцінного авіаційного сполучення у цьому напрямку.

Як повідомляв УНІАН, раніше Омелян заявив, що угоду про спільний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом буде підписано наступного року після виходу Великої Британії з ЄС.

Україна протягом кількох років веде переговори з ЄС про спільний авіаційний простір, що дозволило б українським і європейським авіакомпаніям вільно працювати в повітряних просторах Євросоюзу та України. Разом із тим, підписання угоди неможливе без врегулювання спору між Великою Британією та Іспанією щодо Гібралтару, який актуалізувався після референдуму про вихід Британії з Євросоюзу. Україна не має права самостійно приймати будь-які односторонні рішення з цього питання. Питання визначення Гібралтару обговорюється європейською та українською сторонами з червня 2014 року. При цьому в іншій частині угоду було парафовано ще в 2013 році.