Стало відомо, хто стане новим президентом «Київстару»

Керівник Beeline в Казахстані змінить Петра Чернишова на посаді президента «Київстару».

Генерального директора компанії Beeline у Казахстані Олександра Комарова призначено новим президентом компанії "Київстар" на тимчасовій основі, повідомляється в офіційному прес-релізі холдингу VEON. "Петро Чернишов, раніше глава бізнес-одиниці "Євразія" і президент "Київстару", вирішив залишити групу", - йдеться у релізі.

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