Стало відомо, хто стане новим президентом «Київстару»
13:13, 19 липня 2018Транспорт/Зв'язок
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Керівник Beeline в Казахстані змінить Петра Чернишова на посаді президента «Київстару».
Стало відомо, хто стане новим президентом «Київстару» / фото uk.wikipedia.org
Генерального директора компанії Beeline у Казахстані Олександра Комарова призначено новим президентом компанії "Київстар" на тимчасовій основі, повідомляється в офіційному прес-релізі холдингу VEON.
"Петро Чернишов, раніше глава бізнес-одиниці "Євразія" і президент "Київстару", вирішив залишити групу", - йдеться у релізі.
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