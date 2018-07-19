Стало відомо, хто стане новим президентом «Київстару»

13:13, 19 липня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Стало відомо, хто стане новим президентом «Київстару» / фото uk.wikipedia.org

Генерального директора компанії Beeline у Казахстані Олександра Комарова призначено новим президентом компанії "Київстар" на тимчасовій основі, повідомляється в офіційному прес-релізі холдингу VEON.

"Петро Чернишов, раніше глава бізнес-одиниці "Євразія" і президент "Київстару", вирішив залишити групу", - йдеться у релізі.

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Теги: #мобільний зв'язок#Київстар