"Укрзалізницю" звинуватили в прихованому піднятті тарифів на перевезення

Уніфікація тарифів на порожні вагони додатково підвищить собівартість промислової продукції і негативно вплине на її конкурентоспроможність на світових ринках, зазначив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром".

Ініціатива "Укрзалізниці" уніфікувати тарифи на перевезення різних видів вантажів, є нічим іншим, як прихованим зростанням тарифів на перевезення, який повністю ляже на вітчизняних промисловців, які перевозять вантажі залізницею, в першу чергу це аграрії і металурги.

Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, повідомляє 5 канал.

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За словами керівника асоціацій промисловців, сума, яку "Укрзалізниця" планує отримати від даної ініціативи дорівнює 5 мільярдів гривень.

"У цьому формулюванні ховається те, що витрати для вантажоперевізників зростуть, причому багаторазово зростуть. Ми порахували, для всіх це близько 5 мільярдів гривень. Для вантажоперевізників це ще одне підвищення тарифів на 12-13 відсотків", – заявив Олександр Каленков.

У матеріалі йдеться про те, що уніфікація тарифів на порожні вагони додатково підвищить собівартість промислової продукції і негативно вплине на її конкурентоспроможність на світових ринках.

"Я дуже сподіваюся, що до нас дослухаються, і буде прийнято рішення економічно доцільне – утриматися від подібних змін, які збільшать навантаження на вантажоперевізників на 5 мільярдів гривень", – заявив Каленков.

Як повідомлялося, за попередні два роки, тарифи на перевезення залізницею піднімалися вже 3 рази.

На цьому тижні НАБУ повідомив посадовим особам "Укрзалізниці" про підозру у зловживаннях на 92 млн гривень