Ярославський готовий розпочати роботи в аеропорту Дніпра

Бенефіціар групи DCH розповів про юридичні аспекти реалізації проекту.

Харківський бізнесмен Олександр Ярославський готовий виділити на новий аеровокзальний комплекс дніпровського аеропорту близько $60-70 млн., які в тому числі будуть спрямовані на забезпечення цілодобової роботи на будівельному майданчику близько 3000 осіб. Це дозволить повністю реалізувати проект протягом 2,5-3 років. Таку заяву бенефіціар групи DCH зробив у четвер, 19 липня, спілкуючись з журналістами на Дніпровському металургійному заводі (ДМЗ).

«Я б взяв 2,5-3 роки – з моменту, щойно перша лопата застромиться. Я думаю, три тисячі робочих на об'єкт ми можемо вивести. Надмірностей ми не будемо влаштовувати, але не пошкодуємо грошей (десь близько $60-70 млн.)», - сказав Олександр Ярославський. За його словами, саме такий колектив у свій час в цілодобовому режимі працював над проектом Міжнародного аеропорту «Харків», який група DCH реалізовувала у форматі приватно-державного партнерства. У Дніпрі бізнесмен має намір створити аеропорт такого ж рівня, але з деяким «запасом». Зокрема, планується, що базова пропускна здатність повітряних воріт складе до 3,5-4 млн. чоловік. І це разюче відрізняється від тих можливостей, які місцевий аеропорт має сьогодні. «Коли я перший раз прилетів після довгих років розлуки з Дніпропетровськом, то я жахнувся від того, що я побачив. Аеропорту немає, він мені нагадав аеропорт з фільму «Міміно», в якому був прив'язаний на ланцюгу вертоліт. Тому ми почали діалог з усіма зацікавленими особами, дійшли певної згоди на сьогоднішній день», - поділився Олександр Ярославський.

Бенефіціар групи DCH також розповів про юридичні аспекти реалізації проекту. «У Харкові аеропорт сесіями міської ради передано мені в оренду на 49 років, а будівлі належать мені, тому що я їх збудував з нуля. Тут [в Дніпрі – прим. ред.] дещо інша юридична конструкція - я переоформив аеропорт на себе. Але вона теж дозволяє за наявності державного фінансування, почати будівництво самого термінального комплексу», - підкреслив бізнесмен.

Він пояснив журналістам модель, за якою буде реалізовано проект: аеровокзальний комплекс будує група DCH, тоді як реконструкція аеродрому (злітно-посадкова смуга і перони) перебуває у віданні держави. «Сьогодні вартість смуги буде майже в 2 рази дешевше, ніж у Харкові. Ми порахувала, що якщо смуга в Харкові коштувала $200 млн., то смуга в Дніпрі буде коштувати $120 млн. тобто на $80 млн. смуга в Дніпрі буде дешевше, ніж у Харкові. Хоча буде точно така ж, з таким же пероном, все ті ж обсяги, все буде збережено», - розповів Олександр Ярославський. За його словами, саме від фінансування державної частки залежать всі терміни початку реалізації проекту. Бізнесмен готовий приступити до своєї частини робіт у будь-який момент. «Щойно перша гривня від держави прийде, відразу застромиться перша лопата... Якщо держава не виділить гроші на фінансування будівництва смуги і перонів, то я не почну будівництво [аеровокзалу – прим. ред.]. Тобто безглуздо будувати термінал в чистому полі. Це, знаєте, як якщо залізничну станцію побудувати без підведених рейок», - підкреслив бенефіціар DCH.

У середині липня про необхідність активізації процесу фінансування проекту з боку держави заявив мер Дніпра Борис Філатов. «Якщо держава дасть гроші на злітно-посадкову смугу (а я вже Кабмін «додушу» рано чи пізно), то група, яку очолює Олександр Владиленович Ярославский, буде будувати новий аеропорт. Це дуже важливо для міста, бо ми, напевно, єдиний у світі місто-мільйонник, де нормально не функціонує аеропорт», - підкреслив градоначальник.

Нагадаємо, що Міжнародний аеропорт «Харків» був реконструйований Ярославським в рамках підготовки міста до Євро-2012. Проект був реалізований за моделі приватно-державного партнерства, в рамках якої реконструкцію злітно-посадкової смуги взяла на себе держава, а модернізацією існуючого і будівництвом нових терміналів зайнялася група DCH, яка вклала в проект близько $107 млн. Сьогодні це один з аеропортів України, що найбільш динамічно розвивається. За підсумками червня 2018 року він побив власний рекорд за пасажиропотоком, обслуговув за місяць 114,6 тисяч пасажирів. В цілому за перше півріччя послугами Міжнародного аеропорту «Харків» скористалися 440,2 тис. пасажирів, що на 21% більше аналогічного періоду минулого року.