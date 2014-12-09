З Києва до Будапешта і Братислави курсуватимуть безпересадочні вагони

Львівська залізниця з 14 грудня забезпечить курсування безпересадочних вагонів з Києва до Будапешта і Братислави, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, дане рішення ухвалене у зв'язку зі скасуванням пасажирських потягів, що сполучають Москву з Будапештом і Софією.

Вагон сполученням Київ - Братислава курсуватиме щодня у складі потягу за маршрутом Київ – Ужгород.

З Києва до Будапешта вагони курсуватимуть щодня у складі потягу Київ - Трускавець до Львова, зі Львова у складі потягу Київ - Ужгород, а у зворотному напрямі - у складі потягу Ужгород - Київ.

Як повідомляв УНІАН, Львівська залізниця на період новорічно-різдвяних свят запустить додатковий потяг сполученням Львів - Харків.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає у південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.