Як у Європі: перша українська платна дорога буде недешевою

Міністр інфраструктури зазначив, що проїхати першою українською платною дорогою "за п'ять копійок" не вийде.

Володимир Омелян повідомив про те, що першою платною дорогою в Україні стане траса Львів – Краковець. Тендер на будівництво міністр інфраструктури пообіцяв розпочати до кінця поточного року.

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Про це повідомляє "Канал 24".

Омелян висловив сподівання, що за тендер буде жорстка боротьба, оскільки вже три компанії висловили зацікавлення у цьому проекті – дві європейські і ще одна фірма з Азії. Міністр також наголосив, що нова магістраль сприятиме покращенню трафіку не лише у західному, а й у південному напрямку.

Однак проїзд новою дорогою, будівництво котрої розраховують розпочати не пізніше 2020 року, буде досить дорогим для українців: міністр запевнив, що "за п’ять копійок" проїхати нею не вийде. Сподіватимемось і сама дорога відповідатиме високим стандартам.

Якщо цей проект покаже вдалі результати, міністерство інфраструктури готове запускати ще кілька подібних проектів.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року в.о. голови "Укравтодору" Славомир Новак заявив, що першу концесійну дорогу в Україні планують побудувати від Львова до Польщі.

Концесійну дорогу намагаються побудувати вже давно. Ще в травні 2015 року "Укравтодор" оголосив конкурс на будівництво першої в Україні концесійної дороги Львів - Краковець, розмови про будівництво якої велися вже більш як десять років. Але у вересні того ж року стало відомо, що конкурсні заявки претендентів - української компанії "Українські транспортні магістралі" та французької Bouygues - не відповідають умовам конкурсу. У зв'язку з цим Міністерство інфраструктури повідомило, що розраховує запустити в новому форматі цей конкурс після того, як буде вдосконалено законодавство України про концесію, а також про державно-приватне партнерство.

27 лютого 2018 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг", яким дозволяється будувати і експлуатувати автомобільні дороги на умовах концесійного договору.