Друг Путіна підтвердив, що не хоче будувати Керченський міст

"Це дуже важкий для нас проект. Не впевнений, що ми впораємося. Не хочеться брати на себе репутаційні ризики. Не зрозуміло, яка буде вартість, проекту немає. Ніхто не розуміє, яка там геологія. І ми не розуміємо. Тому це дуже ризикована історія. Я просто боюся взятися і не подужати", - сказав він.

Як повідомляє Прайм, раніше джерело в "Стройтрансгазе" говорило, що компанія відмовилася брати участь у будівництві мостового переходу через Керченську протоку.

"Незважаючи на те, що раніше СТГ розглядав можливість участі в проекті, в поточній ситуації реалізація проекту не виглядає можливою для компанії", - повідомив він, зазначивши, що рішення прийнято у результаті ретельного аналізу всіх груп ризиків проекту.

Проте офіційного підтвердження ця інформація тоді не отримала: представник Тимченка відмовився коментувати ситуацію "до офіційного оголошення рішення держави про вибір генпідрядника".

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Раніше керівник Росавтодору Роман Старовойт заявляв про те, що інтерес до проекту виявляють 7 найбільших інфраструктурних компаній, однією з найбільш зацікавлених в генпідряді на проект він називав "Стройтрансгаз".

Пізніше стало відомо, що питання про будівництво мостового переходу в Крим також обговорюється і з ВАТ "Російські залізниці" (РЖД).

До кінця року уряд РФ має обрати єдиного виконавця за контрактом на будівництво мостового переходу через Керченську протоку вартістю 228 млрд рублів (без урахування підходів з боку Криму і Краснодарського краю). Міст повинен бути побудований і зданий в експлуатацію в 2018 році.