Над Бельгією через комп’ютерний збій закрили повітряний простір

19:26, 19 липня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Ілюстрація / REUTERS

Через проблему з системою обробки даних польотів бельгійським провайдером Belgocontrol повітряний простір над Бельгією у четвер закрили. Пасажири зіштовхнулися з затримками рейсів.

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Як передає Європейська правда, у Belgocontrol заявили, що працюють над вирішенням проблеми. "Через виняткову ситуацію повітряний рух тимчасово призупинено. Belgocontrol вирішує це. Ми уважно стежимо за ситуацією", - повідомив у Twitter аеропорт Брюсселя. 

Як повідомляв УНІАН, раніше Європейське агентство авіабезпеки відмовилося від планів обмежувати польоти над сходом України.

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Теги: #авіація#Бельгія