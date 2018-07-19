Boeing на авіасалоні в Фарнборо уклав угод майже на $100 мільярдів

Угоди стосуються 673 літаків, 145 з яких вже були в портфелі замовлень Boeing на момент початку авіасалону.

Американська авіабудівна корпорація Boeing Co. в рамках міжнародного авіасалону у Фарнборо (передмістя Лондона) уклала угоди на загальну суму 98,4 мільярда доларів з 21 компанією.

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Про це повідомляє Росбалт з посиланням на старшого віце-президента з продажів та маркетингу в комерційному сегменті компанії Иксана Муніра.

"За його словами, оголошені угоди стосуються 673 літаків, 145 з яких вже були в портфелі замовлень Boeing на момент початку авіасалону", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що левова частка замовлень припала на вузькофюзеляжні Boeing 737 - загалом було зроблено 564 замовлення.

Boeing випускає широкий спектр цивільної і військової авіаційної техніки, розробляє космічні програми. У структурі корпорації функціонують три великих підрозділи - Boeing Commercial Airplanes, що займається виробництвом цивільних повітряних суден, Integrated Defense Systems, яке виконує космічні та військові програми, а також Boeing Global Services - підрозділ для сервісної роботи з замовниками.