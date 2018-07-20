"Штучно затримують судна": Росія змінила тактику в Азовському морі

Росія відмовилася від практики затримання суден, однак різко наростила тривалість штучної затримки суден на якірній стоянці.

В Азовському морі Росія відмовилася від практики затримання суден, однак різко наростила тривалість штучної затримки суден на якірній стоянці перед входом в Керченську протоку.

За даними головного редактора видання BlakcSeaNews, експерта "Майдану закордонних справ" Андрія Клименка, з 14 по 19 липня берегова охорона ФСБ РФ не затримала ні одне судно в море, передає "Главред".

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Він повідомив, що ліванський суховантаж FK HATICE чекав дозволу на прохід 85 годин. - з 1:30 15 липня до 14:30 18 липня, а кількома днями раніше на шляху з Чорного в Азовське море це судно протримали в Керченській протоці ще 25 годин.

У той же час турецьке судно GEMINI MAESTRO, яке слідувало з Маріуполя в Ортона Італія, чекало дозволу 75 годин - з 10:00 16 липня по 13:00 19 липня, а судно кількома днями раніше чекало дозволу на прохід в Азовське море ще 16 годин.

"Зауважимо, що всі ці судна з вантажем. У попередні тижні середня тривалість штучної затримки становила 21-23 годин, з 14 по 17 липня вона становила 59 годин", — додав Клименко.