Плацкартні вагони зникнуть в Україні лише за 5-10 років - Омелян

11:02, 20 липня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Плацкартні вагони зникнуть в Україні лише через 5-10 років / фото facebook.com/volodymyr.omelyan

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Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

"Я б дуже хотів, щоб плацкартний вагон як явище взагалі зник в Україні", - сказав Омелян.

"Враховуючи, наскільки швидко реформується "Укрзалізниця", це ще, мабуть, забере 5-10 років", - зазначив міністр.

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Теги: #Омелян у плацкарті