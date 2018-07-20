Плацкартні вагони зникнуть в Україні лише за 5-10 років - Омелян

Голова Мінінфраструктури зазначив, що дуже хоче, аби плацкартний вагон як явище взагалі зник в Україні.

У найближчі 5-10 років в Україні зникнуть плацкартні вагони в поїздах.

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Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

"Я б дуже хотів, щоб плацкартний вагон як явище взагалі зник в Україні", - сказав Омелян.

"Враховуючи, наскільки швидко реформується "Укрзалізниця", це ще, мабуть, забере 5-10 років", - зазначив міністр.