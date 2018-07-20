Плацкартні вагони зникнуть в Україні лише за 5-10 років - Омелян
11:02, 20 липня 2018Транспорт/Зв'язок
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Голова Мінінфраструктури зазначив, що дуже хоче, аби плацкартний вагон як явище взагалі зник в Україні.
Плацкартні вагони зникнуть в Україні лише через 5-10 років / фото facebook.com/volodymyr.omelyan
У найближчі 5-10 років в Україні зникнуть плацкартні вагони в поїздах.
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Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив в ефірі телеканалу "Прямий".
"Я б дуже хотів, щоб плацкартний вагон як явище взагалі зник в Україні", - сказав Омелян.
"Враховуючи, наскільки швидко реформується "Укрзалізниця", це ще, мабуть, забере 5-10 років", - зазначив міністр.
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