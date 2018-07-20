Заборона імпорту з Росії, розмитнення за 500 євро, скасування Євро-5 та акцизу: УКРОП подав правки до «законів Южаніної»

Укропівці пропонують повністю заборонити ввезення будь-яких транспортних засобів з країни-агресора та окупованих територій

Народні депутати від УКРОПу внесли на розгляд парламентського комітету з питань податкової і митної політики низку правок до законопроектів щодо нових правил розмитнення автомобілів. Йдеться про так звані закони Южаніної № 8487 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» і № 8488 «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України». Верховна Рада ухвалила документи в першому читанні 13 липня.

Пакет пропозицій напрацювали представники УКРОПу Тарас Батенко, Ірина Констанкевич, Олександр Дубінін, Валентин Дідич, Олександр Шевченко та Віктор Шевченко у співпраці з активістами ГО «Асоціація Автовласників Хмельниччини», ГО «Дорожній Контроль Європа», ГО «Прозорий кордон», ГО «Українці Мають Право».

Так, укропівці пропонують повністю заборонити ввезення будь-яких транспортних засобів з країни-агресора та окупованих територій: «Зараз в Україні діє заборона на імпорт таких автомобілів. Однак чинна редакція законопроекту № 8487 знову відкриває український ринок для російських автоімпортерів. Цього не можна допустити».

Крім того, представники УКРОПу наполягають на скасуванні вимог щодо екологічних стандартів Євро-5 при імпорті автівок. Таким чином, митне оформлення транспортних засобів має здійснюватися за умови їхньої відповідності екологічним нормам не нижче рівня Євро-2.

Ще одна правка передбачає повне скасування акцизного податку при ввезенні автомобілів. Крім того, пропонується зменшити мито при ввезенні авто, встановивши його в розмірі 500 євро.

В УКРОПі зазначили, що в більшості розвинених країн автомобілі не входять до переліку підакцизних товарів. В Україні таке обмеження на імпорт якісних вживаних автівок роками лобіювали корпорації «Богдан» і «УкрАВТО», а також група компаній «АвтоИнвестСтрой». За рахунок отриманих преференцій надприбутки отримали автоімпортери, які складали транспортні засоби в Україні переважно з російських і китайських автокомплектів.

Водночас в УКРОПі запропонували тимчасово скасувати податок на додану вартість при розмитненні автівок. Звільнення від ПДВ має діяти до 31 грудня 2019 року й застосовуватися лише до транспортних засобів віком не більше десяти років.

«Звільнення від ПДВ має поширюватися й на автомобілі з іноземною реєстрацією, які вже перебувають на митній території України», – зазначили в УКРОПі.