Дані зважування вантажівок системою WiM будуть публічними

Відкритість даних щодо порушників вагових норм дозволить громадськості співставляти дані зважування WiM з результатами перевірок інспекторами Укртрансбезпеки.

Укртрансбезпека має всі повноваження створити та оприлюднити реєстр перевізників, які систематично порушують вагові норми і перевантажують автотранспорт, який у підсумку руйнує українські дороги.

Про це йдеться в офіційній відповіді Держагентства з питань електронного урядування на інформаційний запит ЗМІ, передають Факти.

Зокрема, ДАЕУ зазначає, що Укртрансбезпека має всі підстави і права створити окремий реєстр і самостійно наповнювати його і публікувати на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних – data.gov.ua. З Міністерством інфраструктури з цього приводу ведуться відповідні переговори, – повідомляється у відповіді ДАЕУ.

Раніше в.о. глави Укртрансбезопасності Вячеслав Дидьківський піддтримав ідею відкриттия даних зважування новою інтелектуальною системою WiM (Weight-in-Motion – зважування в русі), яку Мінінфраструктури спільно з ЄБРР планують запустити в Україні вже в цьому році. Дані з встановлених комплексів WiM транслюватимуться одночасно на пункти контролю Укртрансбезпеки і на відкритий сервер для громадського огляду.

Інформація про перевізників-порушників стане загальнодоступною, що дозволить створити додатковий суспільний тиск на компанії, які, за словами Дидьківського, принципово не дотримуються вагових норм, руйнуючи автомагістралі перевантаженим автотранспортом. WiM-комплекси допоможуть виділити із загального трафіку тільки ті машини, які перевантажені, оскільки нова інтелектуальна система автоматично зважує автотранспорт, перекриваючи всю ширину автомагістралі.

Крім того, відкритість даних по порушниках вагових норм дозволить громадськості зіставляти дані зважування WiM з результатами перевірок інспекторами Укртрансбезпеки, що створить систему невідворотного покарання за перегруз і зведе до мінімуму корупційні ризики при перевірках вантажного транспорту на стаціонарних пунктах контролю.

У перспективі, як вважають в Укртрансбезпебезпеки, комплекси WiM працюватимуть повністю в автоматичному режимі без участі людини. Така практика широко поширена в Європі та інших країнах світу. Для цього Україні доведеться підкоригувати відповідне законодавство.

Нагадаємо, в Укравтодорі планують до кінця року встановити 6 спецконструкцій WiM для автофіксації зважування транспорту на шести дорогах: М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі, М-01 Київ-Знам’янка, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп і М-07 Київ-Ковель-Яготин.

Фіксація буде проходити в передмістях, для транспорту, який заїжджає в столицю. Ще один комплекс планується побудувати на трасі М-06 Київ-Чоп в сторону Житомира.У 2019 му році при фінансуванні ЄБРР комплекси WiM з’являться в південних регіонах України та згодом по всій країні.

Експерти впевнені, що з впровадженням WiM комплексів у перевізників не залишиться вибору, окрім як не перевантажувати машини або ж перевести частину вантажопотоку на залізничний транспорт, на якому вагові норми практично відсутні.