Audi у вересні скоротить виробництво через "дизельний скандал"

Починаючи з вересня і до кінця року Audi щоденно скорочуватиме виробництво на 300 авто.

Німецький автовиробник Audi, що входить до складу концерну Volkswagen, змушений буде обмежити виробництво автомобілів з вересня цього року у зв'язку із "дизельним скандалом".

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Про це повідомляє Прайм.

"За даними джерела телерадіокомпанії Bayerischer Rundfunk, причиною скорочення виробництва стало те, що з вересня цього року у Audi буде дозвіл на виробництво лише частини моделей, які задовільно пройшли всесвітньо узгоджену процедуру випробувань легкових автомобілів (WLTP) для визначення витрати палива і викидів вихлопних газів", - йдеться в повідомленні.

Скорочення виробництва торкнеться зокрема автомобілів моделей A5 і A4. У середньому в період з вересня до кінця року щодня їх виробництво буде скорочуватися на 300 одиниць. Крім того, в грудні підприємство піде на різдвяні канікули на тиждень раніше.

Раніше стало відомо, що в Німеччині проводяться розслідування у зв'язку з дизельним скандалом". Було виявлено, що дизельні автомобілі кількох німецьких компаній, у тому числі Audi, оснащені програмним забезпеченням (ПО), занижающим реальні показники викидів шкідливих речовин.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року Volkswagen опинився в центрі скандалу ("дизельгейт") після того, як влада США звинуватила компанію в підробці результатів при тестуванні автомобілів з дизельним двигуном на викид шкідливих речовин. У результаті з'ясувалося, що такі транспортні засоби відповідали прийнятим екологічним нормам лише на папері, а насправді перевищували встановлений граничний рівень забруднення повітря в 30-40 разів.

Загалом "дизельний скандал" торкнувся понад 11 мільйонів автомобілів концерну в світі, при цьому близько 600 тисяч авто припадають на США. Volkswagen визнав, що встановлював на свої автомобілі спеціальну програму, яка сильно занижувала результати тестування. У США концерн виплатить у зв'язку зі скандалом близько 4,3 мільярда доларів штрафу.