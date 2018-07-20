«Укртелеком» готує експеримент: замінить фіксований зв'язок мобільним

Компанія в серпні запустить у Дніпропетровській області пілотний проект з відновлення фіксованої телефонії за допомогою мобільного зв'язку.

Найбільший український оператор фіксованого зв'язку «Укртелеком» у серпні запустить пілотний проект з відновлення фіксованої телефонії за допомогою мобільного зв'язку в деяких населених пунктах Дніпропетровської області, де фіксується велика кількість крадіжок мідного кабелю. Про це повідомила прес-служба «Укртелекому».

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Згідно з повідомленням, для запуску пілотного проекту оператор звернувся за дозволом до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), оскільки його реалізація передбачає зміни в регуляторних документах.

Повідомляється, що НКРЗІ, як виняток, підтримала «проведення експерименту для напрацювання практики і досвіду застосування конвергентних рішень взаємодії мереж рухомого (мобільного) та фіксованого зв'язку за умови дотримання законодавства України в частині захисту прав та інтересів споживачів телекомунікаційних рішень».

«Укртелеком» планує реалізувати проект за допомогою оператора «ТриМоб». Як пояснюють у компанії, в абонентів зберігається їх номер телефону, доступ до екстрених служб, порядок набору інших номерів, їм доступні на вибір низка тарифних планів на фіксовану телефонію. Єдине, що змінюється - це телефонний апарат.

Реалізація проекту почнеться в серпні 2018 року і триватиме три місяці. У разі позитивних результатів, оператор зможе реалізовувати таке рішення і в інших регіонах, жителів яких необхідно забезпечити загальнодоступними телеком-послугами.

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня 2018 року «Укртелеком» припиняє надання застарілої послуги зв'язку за фіксованим телефоном за допомогою ручної комутації - «Прямий телефон».

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).