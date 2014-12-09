«Укрзалізниця» не буде припиняти залізничне сполучення з Росією

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив начальник департаменту пасажирських перевезень дальнього сполучення Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») Ігор Бреус.

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«Що стосується заяви РЖД, так, дійсно, таке має місце бути. Станом на 9 грудня між Україною та Росією курсують 24 міжнародні потяги... Однак вважати, що на сьогоднішній день заява РЖД якось серйозно вплине на сполучення між Україною та Росією, немає сенсу. 24 поїзди курсують у даному сполученні, і лише 4 потяги скасовуються від 14 грудня, а 20 поїздів формування «Укрзалізниці» залишається», - повідомив Бреус.

За його словами, від 14 грудня Російські залізниці припиняють курсування через Україну поїздів за маршрутами №59/60 Москва - Софія, №15/16 Москва - Будапешт, №33/34 Москва - Одеса, №1/2 Москва - Київ, залишаючи курсування поїзда №65/66 Москва - Кишинів.

Усього у сполученні з РФ на зимовий графік заплановані і будуть курсувати 19 поїздів формування "Укрзалізниці", у тому числі два потяги із Криму до Москви. Крім того, скасований РЖД поїзд №1/2 Москва-Київ продовжить курсування формуванням українських залізниць, тоді як раніше поїзд курсував формуванням РЖД та "Укрзалізниці".

Водночас начальник департаменту пасажирських перевезень дальнього сполучення зазначив, що на останній нараді Адміністрації залізниць країн СНД було прийняте рішення про введення графіка руху поїздів у грудні.

«Росія цього року вже ввела цей графік, усі інші адміністрації підтвердили введення даного графіка від грудня 2015 року. Росія повідомила, що у зв'язку зі зниженням пасажиропотоку вона скасовує 4 потяги, що курсують через територію України", - сказав Бреус.

Він також повідомив, що "Укрзалізниця" не планує підвищувати тариф на міжнародні пасажироперевезення.

«Міжнародний тариф формується на базі швейцарського франка, ми не планували і не плануємо підвищення тарифів у міжнародному сполученні», - наголосив Бреус.

Як повідомляв УНІАН, «дочка» РЖД - "Федеральна пасажирська компанія" повідомила про скасування з 14 грудня 2014 строком на рік своїх потягів у сполученні з декількома країнами СНД, зокрема з Азербайджаном, Україною, Казахстаном і Таджикистаном, з причини низької рентабельності перевезень. Водночас компанія уточнила, що нитка графіка залишається, тобто за необхідності скасований поїзд може бути призначений. Рішення про скасування потягів не торкнулося перевезень у сполученні з Білоруссю, Узбекистаном, Молдовою та Абхазією.