Борис Філатов розповів, що буде з тарифом на електротранспорт у Дніпрі

При цьому мер Дніпра запевнив, що в місті не буде тарифу на електротранспорт ні 8, ні 7, ні 6 або 5 гривень.

Упродовж останніх семи років тариф на проїзд у міському електротранспорті Дніпра залишався «законсервованим» на рівні 1,5 грн. Це – найнижча вартість серед українських міст. При цьому міський бюджет змушений постійно підвищувати фінансування галузі, та навіть попри це ситуація з електротранспортом у місті залишається непростою.

Загалом у першій половині цього року КП «Дніпровський електротранспорт» отримало з бюджету 262,6 млн грн. Однак цих коштів галузі недостатньо. Нині у місті триває активна дискусія щодо питання тарифу. Мер Дніпра Борис Філатов наголосив: відродження муніципального електротранспорту залишається пріоритетом для міської влади.

«Нещодавно у столиці вартість проїзду підняли до 8 грн. Зрозуміло, що в цій ситуації ми не рівнятимемося на них. Однак у багатьох інших містах середня ціна – 5 грн. У пресі й серед експертного середовища триває дискусія щодо підняття вартості проїзду. У цьому є логіка. Неможливо інвестувати сотні мільйонів у новий рухомий склад, відкривати нові маршрути та одночасно витрачати стільки ж на компенсацію за проїзд», – зазначив міський голова.

За його словами, остаточне рішення щодо вартості проїзду ще не ухвалено. Йому передуватиме низка дискусій та обговорень. Остаточно все вирішить виконком міської ради Дніпра вже наступного місяця.

«Як міський голова Дніпра, можу гарантувати: у нас не буде тарифу на електротранспорт ані 8, ані 7, 6 чи навіть, думаю, 5 гривень», – додав очільник Дніпра.