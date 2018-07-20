В Україні перевірять перевізників після смертельних ДТП за участю рейсових маршруток

Нацполіція разом з «Укртрансбезпекою» проведе перевірки автоперевізників на наявність ліцензій і технічної справності автомобілів.

Національна поліція України разом з Державною службою безпеки на транспорті проведе перевірки автоперевізників щодо всіх автостанцій та місць висадки/посадки пасажирів на наявність ліцензій і технічної справності автомобілів.

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Як повідомила прес-служба Мінінфраструктури, про це заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк заявив на оперативній нараді щодо ДТП, які сьогодні сталися в Миколаївській, Хмельницькій та Житомирській областях і забрали життя 18 людей.

«Національна поліція України разом з Державною службою безпеки на транспорті проведе жорсткі перевірки автоперевізників щодо всіх автостанцій та місць висадки/посадки пасажирів на наявність ліцензій і технічної справності автомобілів. Особливу увагу буде приділено переобладнаним маршрутним автобусам. Людське життя - це найвища цінність», - цитує прес-служба Лавренюка.

Крім того, заступник міністра наголосив, що на наступне засідання уряду буде винесено на затвердження проект постанови про запровадження контролю швидкості на українських автодорогах.

«Така ситуація більше не може тривати! Недотримання правил дорожнього руху, швидкісного режиму і правил безпеки призводить до численних людських жертв на українських дорогах. Терпець урвався, і наша відповідь порушникам ПДР і правил безпеки буде жорсткою. Вже на наступне засідання Кабінету міністрів буде винесено на затвердження підготовлений Міністерством інфраструктури, Міністерством економіки, Міністерством внутрішніх справ проект постанови про запровадження контролю швидкості на українських автодорогах», - цитує прес-служба Лавренюка.

Також, Лавренюк зазначив, що аварії в Миколаївській і Житомирській областях сталися за участю переобладнаних маршрутних автобусів, а також великогабаритного транспорту.

«Серед головних причин ДТП розглядається недотримання правил дорожнього руху, зокрема, перевищення швидкості», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Україні сталося три ДТП, в результаті яких загинули люди. Зокрема, в Житомирській області наслідком зіткнення маршрутки і вантажівки стали загибель 10 і травмування ще 10 осіб.

На території Миколаївської області в результаті зіткнення пасажирського мікроавтобуса з вантажівкою загинули 5 і госпіталізовані 12 осіб.

У Хмельницькій області на в'їзді в село Прибузьке сталася аварія за участю вантажного автомобіля IVECO і легкового автомобіля Volkswagen Golf, в результаті якої загинула родина з трьох осіб і ще одна дитина травмована.

Також вранці 17 квітня в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області в результаті зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки і автобуса, що перевозив співробітників одного з місцевих підприємств, 8 людей загинули, 16 постраждалих госпіталізовані. У відповідь на це Лавренюк запропонував скасувати жовтий сигнал світлофора на дорогах у зв'язку з випадками ДТП через проїзд на жовте світло.