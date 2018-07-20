В Україні заборонять маршрутки, переобладнані з вантажних транспортних засобів

Переобладнані з вантажних транспортних засобів маршрутки не будуть використовуватися для перевезення пасажирів з 1 січня.

Маршрутки, які були переобладнані з вантажних транспортних засобів на пасажирські, не використовуватимуться для перевезення пасажирів з 1 січня 2019 року.

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Як повідомила прес-служба Мінінфраструктури, про це міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив на розширеній нараді з представниками автомобільної галузі та керівниками компаній, які здійснюють пасажирські перевезення по всій Україні.

«З 1 січня 2019 року маршрутки, які були переобладнані з вантажних транспортних засобів на пасажирські, не використовуватимуться для перевезення пасажирів. Такі автобуси евакуйовуватимуться на штрафні майданчики і потім йти на металобрухт. Закликаю всіх перевізників вже зараз працювати над оновленням парку», - цитує прес-служба Омеляна.

Крім того, міністр наголосив, що держава посилює контроль за ринком автобусних пасажирських перевезень.

«Велика частина міських, приміських, міжміських внутрішньообласних та міжобласних автобусних перевезень в Україні здійснюється в умовах, які важко назвати комфортними і безпечними для пасажира. Середній вік «маршруток» - понад 10 років, автобусів середньої та великої пасажиромісткості - понад 20 років і більше. Частина автобусів, які називаються «маршрутками», переобладнані з вантажних транспортних засобів. Часто такі транспортні засоби не відповідають ні вимогам безпеки, ні вимогам комфорту», - цитує прес-служба Омеляна.

Як повідомляв УНІАН, Національна поліція України разом з Державною службою безпеки на транспорті проведе перевірки автоперевізників щодо всіх автостанцій та місць висадки/посадки пасажирів на наявність ліцензій і технічної справності автомобілів.

Сьогодні в Миколаївській і Житомирській областях сталися ДТП за участю мікроавтобусів. Так, у Миколаївській області внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою 5 осіб загинуло, ще 12 госпіталізовано. У Житомирській області внаслідок зіткнення маршрутки і вантажівки загинули 10 осіб, ще 10 госпіталізовано.

Останнім часом кількість резонансних аварій збільшилася. Так, вранці 17 квітня в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області внаслідок зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки і автобуса, що перевозив співробітників одного з місцевих підприємств, 8 людей загинули, 16 постраждалих госпіталізовано. У відповідь на це заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк запропонував скасувати жовтий сигнал світлофора на дорогах у зв'язку з випадками ДТП через проїзд на жовте світло.

На початку листопада 2017 року, після резонансного ДТП в Харкові, коли загинули 6 осіб, Кабінет міністрів України на своєму засіданні ініціював низку змін до законодавства і нормативно-правових актів для підвищення безпеки на дорогах.

Тоді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував, щоб термін дії водійського посвідчення для особи, яка отримала його вперше, становив 2 роки. При цьому він заявив, що коли упродовж 2 років особа вчиняє не більше двох порушень, то після цього видається посвідчення водія на 30 років, без необхідності здавати на права.

Також Аваков запропонував знизити максимальну швидкість руху в населених пунктах України з 60 км/год до 50 км/год і збільшити розмір штрафів за перевищення швидкісного режиму.