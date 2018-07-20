Низка смертельних ДТП в Україні: з 27 липня на дороги повернуть контроль швидкості

Верховна Рада повинна проголосувати за закон про автоматичну фіксацію порушень ПДР, а поки згадають про ручні радари.

В Україні з 27 липня повернуть швидкісний контроль на дорогах, поки що - в ручному режимі.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу 112 Україна.

"Перший крок, що ми робимо, з п'ятниці, 27 липня, ми повертаємо швидкісний контроль на наших дорогах. Він поки буде здійснюватися в ручному режимі, як це було колись, звичайні радари. Але вони вже з понеділка будуть встановлені на автомобілях Нацполіції, а з п'ятниці після розгляду в четвер відповідної постанови Кабінету міністрів вони будуть задіяні в повній правовій площині", - сказав він.

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За його словами, після цього Верховна Рада повинна проголосувати за закон про автоматичну фіксацію порушень ПДР.

Омелян зазначив, що в Міністерстві вже передбачені кошти на закупівлю необхідних пристроїв.

Крім того, міністр повідомив, що з ранку 21 липня почнуться ретельні перевірки автоперевізників на предмет наявності ліцензії на перевезення.

А в МВС наполягають, що поліція має посилити заходи щодо забезпечення безпеки на автомобільних дорогах.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 20 липня, в Україні відбулося кілька масштабних ДТП, в результаті яких загинула 21 людина.

Зокрема, близько п’ятої години ранку на 289 км автодороги «Київ-Одеса», неподалік смт Криве Озеро Миколаївської області, сталася ДТП, внаслідок якої п’ятеро осіб загинули, ще 12 госпіталізовані. Рейсовий мікроавтобус марки Volkswagen, що рухався за маршрутом «Одеса-Гомель» з білоруською реєстрацією, зіткнувся з вантажівкою, що стояла праворуч на проїжджій частині через несправність.

У Житомирській області внаслідок зіткнення маршрутки та великогабаритної вантажівки DAF з напівпричепом загинули 10 людей, ще 10 було госпіталізовано. Аварія сталася на 127 км автодороги Київ – Чоп поблизу села Глибочиці Житомирського району.

Поблизу Хмельницького внаслідок лобового зіткнення вантажного автомобіля «IVECO» та легкового автомобіля «Фольксваген Гольф» загинула родина з трьох осіб, ще одну дитину госпіталізовано. Аварія сталася сьогодні близько 11 ранку на в‘їзді у село Прибузьке.

Ближче до вечора в Києві на Старообухівській трасі в результаті лобового зіткнення двох легковиків загинула ще одна родина з трьох осіб, в тому числі неповнолітня дитина, ще дві людини отримали травми.

У Мінінфраструктури відбулася нарада у зв'язку з низкою масштабних летальних ДТП в Україні.

Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк повідомив, що Кабмін має намір ввести контроль швидкості на автодорогах України та провести жорсткі перевірки автоперевізників на наявність ліцензій та технічної справності автомобілів.

За його словами, серед головних причин сьогоднішніх ДТП в трьох областях України (аварія в Києві сталася вже після наради - УНІАН), розглядаються недотримання правил дорожнього руху, зокрема, перевищення швидкості.